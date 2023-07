Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag mit Kursfeuerwerk

Peloton Interactive im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 6,6 Prozent auf 9,51 USD zu.

Um 16:08 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 6,6 Prozent auf 9,51 USD zu. Im Tageshoch stieg die Peloton Interactive-Aktie bis auf 9,59 USD. Bei 9,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.487.855 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,83 USD erreichte der Titel am 04.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 87,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.05.2023 (6,62 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 04.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 748,90 USD in den Büchern – ein Minus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 964,30 USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.08.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,374 USD je Peloton Interactive-Aktie.

