Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Blick auf Peloton Interactive-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 3,76 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 3,76 USD zu. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,78 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,68 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 182.353 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei 9,87 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 162,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 2,71 USD. Mit einem Kursverlust von 27,83 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 02.05.2024 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -0,79 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 717,70 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 748,90 Mio. USD umgesetzt worden.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 22.08.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,558 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie gesucht: Finanzinvestoren bekunden offenbar Kaufinteresse

Peloton-Aktie trotz Restrukturierung tiefer: Peloton reduziert Verlust - CEO geht

Ausblick: Peloton Interactive legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor