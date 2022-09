Peloton Interactive Aktie News: Anleger schicken Peloton Interactive am Vormittag tief südwärts

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 5,7 Prozent auf 9,72 EUR. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 9,72 EUR ein. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 9,72 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,71 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2021. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 89,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 8,34 EUR. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 16,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 25.08.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,68 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,05 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 678,70 USD in den Büchern – ein Minus von 27,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 936,90 USD erwirtschaftet hatte.

Am 09.11.2022 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,017 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie taucht an der NASDAQ ab: Peloton Interactive macht noch mehr Verlust als erwartet

Peloton-Aktie springt zweistellig an: Peloton will seine Fitnessgeräte künftig auch bei Amazon verkaufen

Peloton-Aktie auf Höhenflug: Geplanter Konzernumbau beflügelt Peloton

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com