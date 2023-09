Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagmittag fester

Blick auf Peloton Interactive-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,1 Prozent auf 4,43 EUR.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:39 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 4,43 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 4,46 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 4,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.918 Peloton Interactive-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 16,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 271,63 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.09.2023 bei 4,33 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,19 Prozent.

Am 23.08.2023 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -3,68 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 642,10 USD im Vergleich zu 678,70 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,315 USD je Aktie ausweisen dürften.

