Peloton Interactive Aktie News: Anleger schicken Peloton Interactive am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Stuttgart-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,61 EUR.

Die Peloton Interactive-Aktie wies um 08:29 Uhr Verluste aus. Im Stuttgart-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,61 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 4,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 360 Peloton Interactive-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 15,23 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 230,28 Prozent wieder erreichen. Am 26.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 11,11 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 23.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -3,68 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 642,10 USD in den Büchern – ein Minus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 678,70 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,288 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

