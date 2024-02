Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 4,2 Prozent auf 4,35 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 4,2 Prozent auf 4,35 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,30 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.245.248 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,36 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 230,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,96 USD am 06.02.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 01.02.2024 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,19 Prozent auf 743,60 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 792,70 USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,500 USD je Aktie ausweisen dürften.

