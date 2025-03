Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 6,62 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 6,62 USD zu. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 6,65 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,35 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 551.416 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 2,71 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,06 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Am 06.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 673,90 Mio. USD im Vergleich zu 743,60 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Peloton Interactive am 01.05.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,388 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Reichlich Bewegung bei Aktien: So hat David Einhorns Greenlight Capital im vierten Quartal 2024 investiert

Peloton-Aktie springt dennoch hoch: Peloton steckt weiter tief in den roten Zahlen - Mehr Umsatz als gedacht

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel