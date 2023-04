Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gibt am Mittag nach

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 11:51 Uhr 1,8 Prozent auf 9,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.962 Peloton Interactive-Aktien.

Am 21.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 61,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 6,66 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 40,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Peloton Interactive ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,98 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,39 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 792,70 USD – das entspricht einem Abschlag von 30,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.133,90 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2023 einen Verlust in Höhe von -2,948 USD je Aktie ausweisen dürften.

