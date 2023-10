Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Vormittag leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 4,44 EUR.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte um 09:16 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 4,44 EUR. Die Peloton Interactive-Aktie sank bis auf 4,44 EUR. Bei 4,53 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 487 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 16,45 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 270,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2023 auf bis zu 4,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Peloton Interactive ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -3,68 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,39 Prozent zurück. Hier wurden 642,10 USD gegenüber 678,70 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 08.11.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,292 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie höher: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an

Die bestbezahlten CEOs und Konzernlenker der USA

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie bricht ein: Peloton macht mehr Verlust als erwartet