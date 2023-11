Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 5,06 EUR.

Um 08:02 Uhr konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 5,06 EUR. In der Spitze gewann die Peloton Interactive-Aktie bis auf 5,06 EUR. Bei 4,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.860 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 225,33 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2023 bei 3,92 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,48 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Peloton Interactive veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,20 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 595,50 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 616,50 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Peloton Interactive am 07.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -1,441 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

