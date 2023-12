So entwickelt sich Peloton Interactive

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag freundlich

20.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 6,44 USD.

Werbung

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 6,44 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 6,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,36 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.274.858 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft. Am 04.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,83 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 63,88 Prozent niedriger. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Peloton Interactive gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -1,20 USD vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,41 Prozent auf 595,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 616,50 USD gelegen. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,434 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Peloton-Aktie höher: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com