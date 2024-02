Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verbilligt sich am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 4,30 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie wies um 11:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,30 USD abwärts. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.444 Stück gehandelt.

Bei 14,36 USD markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 70,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,96 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 7,91 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Peloton Interactive-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 01.02.2024 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 743,60 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 792,70 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,19 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,500 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

