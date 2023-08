Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,4 Prozent auf 7,11 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:40 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 7,11 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 554 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD an. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 60,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,62 USD. Mit Abgaben von 6,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 04.05.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,79 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -2,27 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 748,90 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 964,30 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.08.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Peloton Interactive rechnen Experten am 22.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,375 USD je Peloton Interactive-Aktie.

