Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Vormittag tiefer

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 4,35 EUR.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:03 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 4,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Peloton Interactive-Aktie bei 4,35 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 4,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 200 Peloton Interactive-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 278,55 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,30 EUR. Dieser Wert wurde am 19.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 1,08 Prozent wieder erreichen.

Am 23.08.2023 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,68 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,39 Prozent auf 642,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 678,70 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,315 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

