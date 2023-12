Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt sprang die Peloton Interactive-Aktie im BMN-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 5,60 EUR zu.

Um 09:13 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 5,60 EUR nach oben. Die Peloton Interactive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,60 EUR. Bei 5,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 47 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 16,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 65,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 4,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 28,66 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 02.11.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,44 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,20 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 595,50 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 616,50 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 07.02.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -1,434 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

