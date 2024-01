Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagmittag gefragt

Peloton Interactive im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Peloton Interactive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 5,61 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 5,61 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.575 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2023 markierte das Papier bei 17,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 217,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,28 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 23,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Peloton Interactive ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 595,50 USD, gegenüber 616,50 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,41 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Peloton Interactive möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,451 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

