Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Um 16:08 Uhr rutschte die Peloton Interactive-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,1 Prozent auf 9,55 USD ab. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,53 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 9,91 USD. Zuletzt wechselten 2.244.354 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,14 USD) erklomm das Papier am 30.03.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,28 Prozent. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,66 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 43,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Peloton Interactive ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,98 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 792,70 USD – eine Minderung von 30,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.133,90 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2023 einen Verlust in Höhe von -2,950 USD ausweisen wird.

