DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.633 +1,9%Nas21.500 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,85 +0,3%Gold3.370 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
So bewegt sich Peloton Interactive

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive steigt am Abend

22.08.25 20:25 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive steigt am Abend

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 7,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
6,53 EUR -0,03 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 7,92 USD zu. Die Peloton Interactive-Aktie legte bis auf 8,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,72 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.250.969 Peloton Interactive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 27,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,73 USD fiel das Papier am 23.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Peloton Interactive gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von -0,45 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,44 Prozent auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 717,70 Mio. USD gelegen.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 30.10.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,026 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft

In eigener Sache

Übrigens: Peloton Interactive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nyker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Peloton Interactive

DatumMeistgelesen
Wer­bung