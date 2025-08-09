Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive steigt am Abend

So bewegt sich Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 7,92 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 7,92 USD zu. Die Peloton Interactive-Aktie legte bis auf 8,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,72 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.250.969 Peloton Interactive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 27,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,73 USD fiel das Papier am 23.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Peloton Interactive gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von -0,45 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,44 Prozent auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 717,70 Mio. USD gelegen.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 30.10.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,026 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

