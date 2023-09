Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag tiefer

So bewegt sich Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 4,46 USD nach.

Die Peloton Interactive-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 4,46 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Peloton Interactive-Aktie bei 4,41 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,51 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.030.537 Peloton Interactive-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2023 auf bis zu 17,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 300,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,41 USD am 22.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Peloton Interactive veröffentlichte am 23.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -3,68 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,39 Prozent auf 642,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 678,70 USD in den Büchern gestanden.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

2024 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -1,315 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

