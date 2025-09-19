DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.413 +0,2%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.505 -2,8%Euro1,1799 +0,5%Öl66,58 -0,1%Gold3.744 +1,6%
Notierung im Blick

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend auf grünem Terrain

22.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 8,36 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
6,93 EUR 0,30 EUR 4,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Peloton Interactive legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 8,36 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 8,45 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.147.326 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei 10,89 USD markierte der Titel am 18.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 30,34 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 4,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 96,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 07.08.2025. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 643,60 Mio. USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Peloton Interactive-Aktie in Höhe von 0,040 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

