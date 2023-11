Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verliert am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,81 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:19 Uhr 0,6 Prozent auf 4,81 EUR. Bei 4,81 EUR markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,87 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 353 Stück.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,45 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 241,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2023 bei 3,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 22,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 595,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 616,50 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,441 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

