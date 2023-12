Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag stabil

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Peloton Interactive hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Peloton Interactive-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 6,17 USD.

Bei der Peloton Interactive-Aktie ließ sich um 16:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 6,17 USD. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 6,31 USD zu. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,00 USD nach. Bei 6,14 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.560.131 Peloton Interactive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 17,83 USD. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 189,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,28 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 30,58 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 02.11.2023 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Peloton Interactive im vergangenen Quartal 595,50 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peloton Interactive 616,50 USD umsetzen können.

Am 07.02.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

2025 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -1,144 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

