Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 4,8 Prozent auf 6,14 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 6,14 USD nach oben. Bei 6,18 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,97 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.229.163 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 17,83 USD. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 65,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 4,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 30,29 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 02.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -1,20 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 595,50 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 616,50 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,41 Prozent verringert.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Peloton Interactive rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,451 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

