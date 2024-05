Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verzeichnet am Nachmittag Verluste

So bewegt sich Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent auf 3,32 USD abwärts.

Die Peloton Interactive-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 3,4 Prozent auf 3,32 USD nach. Bei 3,32 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,41 USD. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 396.963 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,87 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 197,59 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 2,71 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Peloton Interactive ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -0,79 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 717,70 Mio. USD, gegenüber 748,90 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,17 Prozent präsentiert.

Am 22.08.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,547 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie gesucht: Finanzinvestoren bekunden offenbar Kaufinteresse

Peloton-Aktie trotz Restrukturierung tiefer: Peloton reduziert Verlust - CEO geht

Ausblick: Peloton Interactive legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor