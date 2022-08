Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive reagiert am Nachmittag positiv

Im XETRA-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere um 04:22 Uhr 2,6 Prozent. Bei 11,71 EUR markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23 Peloton Interactive-Aktien.

Am 27.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 102,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 88,57 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,30 EUR. Dieser Wert wurde am 19.07.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 40,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Peloton Interactive veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -0,03 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.262,30 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 964,30 USD.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.08.2022 veröffentlicht. Am 24.08.2023 wird Peloton Interactive schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,706 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

