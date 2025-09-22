Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 8,29 USD.
Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 8,29 USD ab. Das Tagestief markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 8,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,28 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 231.071 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 31,36 Prozent wieder erreichen. Bei 4,25 USD erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,73 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 07.08.2025 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Peloton Interactive-Aktie in Höhe von 0,040 USD im Jahr 2026 aus.
