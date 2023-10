Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Montagmittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 4,46 EUR nach.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:50 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 4,46 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,46 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,55 EUR. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 1.295 Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,45 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 268,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2023 bei 4,09 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Peloton Interactive ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 642,10 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 678,70 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Peloton Interactive rechnen Experten am 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,292 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie höher: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an

Die bestbezahlten CEOs und Konzernlenker der USA

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie bricht ein: Peloton macht mehr Verlust als erwartet