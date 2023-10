Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagvormittag auf rotem Terrain

Peloton Interactive im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,2 Prozent auf 4,55 EUR ab.

Das Papier von Peloton Interactive befand sich um 08:01 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,2 Prozent auf 4,55 EUR ab. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,55 EUR nach. Bei 4,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 9 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,45 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 261,58 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2023 bei 4,09 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 10,05 Prozent Luft nach unten.

Am 23.08.2023 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,68 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -3,68 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 642,10 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 678,70 USD in den Büchern gestanden.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Peloton Interactive die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

2024 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -1,292 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

