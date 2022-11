Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Vormittag in Grün

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 9,46 EUR. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 9,46 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 234 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,47 EUR erreichte der Titel am 26.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 77,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 6,86 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 37,92 Prozent Luft nach unten.

Am 03.11.2022 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,44 Prozent auf 616,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 805,20 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Peloton Interactive am 08.02.2023 vorlegen.

2023 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -2,499 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

