Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gibt am Nachmittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 5,69 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 5,69 USD. Die Abwärtsbewegung der Peloton Interactive-Aktie ging bis auf 5,67 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 5,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.041.881 Peloton Interactive-Aktien.

Am 04.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 68,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,28 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Abschläge von 24,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.11.2023 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,44 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,20 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 595,50 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 616,50 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Peloton Interactive-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.01.2025.

2024 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -1,451 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peloton-Aktie höher: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an