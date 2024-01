Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive legt am Mittwochvormittag zu

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Im XQTX-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 08:02 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im XQTX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 5,47 EUR zu. Bei 5,47 EUR markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XQTX-Handel startete das Papier bei 5,47 EUR. Zuletzt wechselten 100 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,04 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 174,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Peloton Interactive veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -1,20 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 595,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 616,50 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.01.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,451 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peloton-Aktie höher: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an