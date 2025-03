Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive legt am Montagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 7,21 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 7,21 USD. Zwischenzeitlich stieg die Peloton Interactive-Aktie sogar auf 7,34 USD. Bei 7,15 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 963.009 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 51,04 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 2,71 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 62,41 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 06.02.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -0,54 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 673,90 Mio. USD im Vergleich zu 743,60 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 01.05.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2025 -0,388 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Reichlich Bewegung bei Aktien: So hat David Einhorns Greenlight Capital im vierten Quartal 2024 investiert

Peloton-Aktie springt dennoch hoch: Peloton steckt weiter tief in den roten Zahlen - Mehr Umsatz als gedacht

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel