Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 3,12 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 3,12 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Peloton Interactive-Aktie bei 3,07 USD. Bei 3,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 264.775 Aktien.

Bei 9,87 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 216,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 6,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 01.02.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,19 Prozent auf 743,60 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 792,70 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Laut Analysten dürfte Peloton Interactive im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,502 USD einfahren.

