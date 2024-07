Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 3,47 USD ab.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 3,47 USD. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,47 USD nach. Bei 3,52 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 227.893 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 9,87 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 184,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,71 USD. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 28,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Peloton Interactive-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Peloton Interactive ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 717,70 Mio. USD – eine Minderung von 4,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 748,90 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.08.2024 terminiert.

2024 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -1,558 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

