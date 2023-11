Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Freitagmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Peloton Interactive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 5,35 USD.

Das Papier von Peloton Interactive legte um 11:13 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 5,35 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.000 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,83 USD. Dieser Kurs wurde am 04.02.2023 erreicht. Gewinne von 233,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 25,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.11.2023 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 595,50 USD im Vergleich zu 616,50 USD im Vorjahresquartal.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,414 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peloton-Aktie höher: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an