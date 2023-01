Peloton Interactive Aktie News: Anleger setzen Peloton Interactive am Mittwochvormittag unter Druck

Um 09:22 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,1 Prozent auf 9,81 EUR ab. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 9,81 EUR. Bei 9,81 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13 Peloton Interactive-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2022 auf bis zu 34,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,43 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,86 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 43,05 Prozent wieder erreichen.

Peloton Interactive gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -1,25 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 616,50 USD, gegenüber 805,20 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23,44 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2023 terminiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.02.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2023 einen Verlust in Höhe von -2,567 USD ausweisen wird.

