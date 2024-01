Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagmittag mit Verlusten

Peloton Interactive im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 5,19 EUR ab.

Um 10:00 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,19 EUR ab. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 5,19 EUR. Bei 5,19 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 26 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 16,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 68,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,92 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 24,40 Prozent sinken.

Am 02.11.2023 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -1,20 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Peloton Interactive im vergangenen Quartal 595,50 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peloton Interactive 616,50 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Peloton Interactive möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,451 USD je Aktie ausweisen dürften.

