Peloton Interactive Aktie News: Anleger schicken Peloton Interactive am Dienstagnachmittag tief südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 7,2 Prozent auf 8,13 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 7,2 Prozent im Minus bei 8,13 USD. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 8,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 8,66 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 348.997 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2024 bei 2,71 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 66,67 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 06.02.2025. Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,54 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,37 Prozent zurück. Hier wurden 673,90 Mio. USD gegenüber 743,60 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2025 -0,389 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

