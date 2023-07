Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,7 Prozent auf 8,85 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere um 16:08 Uhr 1,7 Prozent. Die Peloton Interactive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,92 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 8,80 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.017.770 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 17,83 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,47 Prozent hinzugewinnen. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,62 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,20 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Peloton Interactive gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -2,27 USD je Aktie generiert. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 748,90 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 964,30 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.08.2023 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,375 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

