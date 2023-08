Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Nachmittag

Peloton Interactive im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 5,65 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 5,65 USD. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 5,83 USD zu. Bei 5,56 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.231.959 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 215,58 Prozent wieder erreichen. Am 24.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Peloton Interactive ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -2,27 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 748,90 USD – das entspricht einem Abschlag von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 964,30 USD erwirtschaftet worden.

Am 08.11.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2023 einen Verlust in Höhe von -3,375 USD ausweisen wird.

