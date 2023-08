Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Vormittag schwächer

Blick auf Peloton Interactive-Kurs

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 5,04 EUR abwärts.

Um 09:22 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 5,04 EUR ab. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 5,04 EUR. Bei 5,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 20 Peloton Interactive-Aktien.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 226,49 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Peloton Interactive veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 748,90 USD – das entspricht einem Minus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 964,30 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,375 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

