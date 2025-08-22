DAX24.295 -0,3%ESt505.462 -0,5%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.416 -0,5%Nas21.522 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1700 -0,2%Öl68,67 +1,3%Gold3.375 +0,1%
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordert sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein
HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand
Blick auf Aktienkurs

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

25.08.25 16:10 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 7,75 USD.

Peloton Interactive
Die Peloton Interactive-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 7,75 USD abwärts. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,71 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,78 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 163.253 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 18.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.08.2024 bei 4,12 USD. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 87,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Peloton Interactive-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Peloton Interactive-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,026 USD fest.

Redaktion finanzen.net

