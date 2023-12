Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagnachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,97 USD ab.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 01:56 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 5,97 USD. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,95 USD nach. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 6,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.202.266 Peloton Interactive-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,83 USD. Dieser Kurs wurde am 04.02.2023 erreicht. Gewinne von 198,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (4,28 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Peloton Interactive gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 595,50 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 616,50 USD umgesetzt worden waren.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,479 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

