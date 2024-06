Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 3,43 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 3,43 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 3,44 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,35 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 173.876 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,87 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 188,03 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 2,71 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,88 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 02.05.2024 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -0,79 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 717,70 Mio. USD im Vergleich zu 748,90 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 22.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,568 USD je Peloton Interactive-Aktie.

