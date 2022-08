Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Der Peloton Interactive-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 10,50 EUR. Die Peloton Interactive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,50 EUR ab. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.935 Stück gehandelt.

Bei 102,00 EUR erreichte der Titel am 27.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 89,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 25.08.2022 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,68 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 46,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 678,70 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.262,30 USD in den Büchern gestanden.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 09.11.2022 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,945 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

