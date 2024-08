Peloton Interactive Aktie News: Bullen treiben Peloton Interactive am Nachmittag an

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,7 Prozent auf 5,17 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,7 Prozent auf 5,17 USD zu. In der Spitze gewann die Peloton Interactive-Aktie bis auf 5,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,90 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.797.068 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2024 bei 7,24 USD. 40,17 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (2,71 USD). Mit einem Kursverlust von 47,53 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,833 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 22.08.2024 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,68 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 643,60 Mio. USD – ein Plus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 642,10 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren.

2025 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -0,594 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

