Notierung im Blick

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Abend an Fahrt

26.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 7,62 USD.

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 7,62 USD. Bei 7,83 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 7,58 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 801.744 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,91 Prozent. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,19 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 45,01 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 07.08.2025. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,026 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nyker / Shutterstock.com

