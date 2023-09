Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive schießt am Dienstagnachmittag hoch

Blick auf Peloton Interactive-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 5,2 Prozent im Plus bei 4,64 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,2 Prozent auf 4,64 USD. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 4,72 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,43 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.542.860 Stück gehandelt.

Bei 17,83 USD erreichte der Titel am 04.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 284,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,31 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 23.08.2023. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,68 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 642,10 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 678,70 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Peloton Interactive am 08.11.2023 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,295 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie bricht ein: Peloton macht mehr Verlust als erwartet

Ausblick: Peloton legt Quartalsergebnis vor

Meme-Aktien GameStop, AMC, Peloton & Co. mit Sommerrally: Böses Omen für den breiten Aktienmarkt?