Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gibt am Vormittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 4,10 EUR.

Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,11 EUR. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 63 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 16,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 301,27 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2023 auf bis zu 4,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Peloton Interactive ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,68 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -3,68 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 642,10 USD. Im Vorjahresviertel waren 678,70 USD in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,295 USD ausweisen wird.

