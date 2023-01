Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag mit Aufschlag

Um 04:22 Uhr stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 10,76 EUR. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 10,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 1.000 Stück.

Bei 34,35 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Am 24.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,25 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 616,50 USD – das entspricht einem Abschlag von 23,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 805,20 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Peloton Interactive-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 07.02.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -2,567 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie gewinnt: Quartalsverlust von Peloton viel höher als gedacht

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Experten warnen vor Konsequenzen für Peloton & Co.: Ein Absturz der Tesla-Aktie würde Zombie-Aktien zerstören

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com